米ミシガン大学が26日に発表した5月の消費者調査確定値では、長期のインフレ期待が12年ぶり高水準だった 速報値から若干低下した。しかし米債務上限を巡る不透明感が圧迫要因となり、消費者マインドも低迷した。

キーポイント 5-10年先のインフレ期待は3.1% 速報値は3.2% 前月は3.0%

1年先のインフレ期待は4.2% 速報値は4.5% 前月は4.6%

消費者マインド指数(確定値)は59.2 前月の63.5から低下 エコノミスト予想の中央値は58



消費者マインド指数は前月から約7%の低下。ミシガン大の消費者調査ディレクター、ジョアン・シュー氏によれば、これは2011年に債務上限問題が深刻化した時期と同様の動きだ。同氏は発表文で「政府の経済運営に対する消費者の信頼感は今月、債務上限危機が解決されていない状況を反映して大幅に低下した」と指摘した。

調査では、政府の経済政策に否定的な見解を示した消費者が半数を超え、その割合は過去10カ月で最高水準となった。

耐久財の購入環境に関する指数は5カ月ぶり低水準。現況指数と期待指数はともに前月から低下した。

