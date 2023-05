欧州中央銀行(ECB)のインフレ退治は重要な局面に近づきつつあるが、まだやるべきことがある。ECBチーフエコノミストのレーン理事が述べた。

レーン氏はクロアチアのドブロブニクで行われたパネル討論会で、モノと食料品の価格上昇になお勢いがあると語り、不確実性は引き続き「極めて高い」と強調した。

同氏は「われわれは峠を越えると予想するが、そこには到達したとはまだ言えない」と述べ、「エネルギー高騰の著しい反転はコアインフレにも浸透するだろうが、そのタイミングは定かではない」と続けた。

同じ討論会に参加したブイチッチ・クロアチア中銀総裁も「インフレの勢いはなお根強い。特にコアと食料品で顕著だ」との認識を示した。

原題:ECB’s Lane Expects to Turn Corner on Inflation But Not There Yet

