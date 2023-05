ＥＣＢは利上げ続け、ピーク水準でしばらく維持する必要－クノット氏

欧州中央銀行(ECB)の政策委員会メンバー、オランダ中銀のクノット総裁は、ECBは少なくとも7月までは利上げを続け、金利がピークに達しても、その水準を「相当な」期間維持する必要があるとの見解を示した。

クノット氏はイタリアのコリエレ・デラ・セラ紙、フランスのレゼコー紙、ドイツのハンデルスブラット紙、スペインのムンド紙とのインタビューに応じ、「利下げを織り込む市場は過度に楽観的だ。われわれは基調的なインフレは予想以上に長引くとみている」と発言。「金利がピークに達しても、相当な期間その水準にとどまる必要があるだろう」と続けた。

さらに「6月と7月の2回の利上げは完全に織り込まれており、われわれのインフレ見通しも既にそれを前提条件としている。従って、それを実施するべきだ」と述べた上で、「9月以降については柔軟な姿勢で臨む」とした。

同氏は金融政策の伝達には18-24カ月程度のタイムラグがあり、夏が過ぎてからの方が状況を見極めやすいと指摘。「これまで講じてきた金融引き締め策の影響は大半がこれから表れると考えている。非常に初期的な影響を目にしているに過ぎない」と述べた。

原題:ECB’s Knot Says Rates Must Rise, Stay High For Some Time (1)

(抜粋)