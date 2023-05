マッカーシー米下院議長(共和)は25日午前、債務上限を巡るバイデン政権との協議ではまだいくつかの問題があるとし、交渉担当者は妥結に向けて24時間体制で取り組む必要があるだろうと述べた。

米債務上限問題、交渉妥結の「時間ある」-マッカーシー下院議長

マッカーシー氏は記者団に対し、担当者同士の真夜中過ぎまで行われた交渉で「ある程度は進展があったと思う」と説明。その上で「まだ未解決の問題がある。この問題を解決するため、われわれのチームには24時間体制で働くよう指示した」と語った。

さらに「最終的に全員がハッピーになるとは思わない。それが現在、このシステムの仕組みだ」と続けた。

次の交渉がいつ、どこで行われるかについては具体的な言及を控えた。

原題: McCarthy Says Issues Remain in Debt Talks, All Won’t Be Happy、McCarthy Says Some Issues Still Outstanding in Debt Negotiations(抜粋)