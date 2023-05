米債務上限問題、ＦＯＭＣの判断に影響させない－ウォラーＦＲＢ理事

米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は24日、米国の債務上限問題が来月の金融政策判断に影響を与えてはならないとし、連邦議会とバイデン政権が合意に達することを望むと述べた。

同理事は債務上限問題が6月13、14両日の連邦公開市場委員会(FOMC)での決定に影響するのかとの質問に対し、「そうはさせない」と述べ、政権と議会が「決断を下すと考えている」と明らかにした。

ウォラーFRB理事 Photographer: Andrew Harrer/Bloomberg

「決断を下さなかった場合の結果は、壊滅的なものになりかねない。米国の金融システムをクラッシュさせて、何を達成しようとしているのか」と語った。

ウォラー理事はカリフォルニア大学サンタバーバラ校が主催したイベントでのスピーチ後に短いインタビューに応じた。

債務上限問題で解決策が見いだせず、米国がデフォルト(債務不履行)に陥るのではとの懸念が強まる中で、24日の米国債市場では6月1日に満期を迎える米財務省短期証券(TB)の利回りが一時7%を上回った。

同理事は債務問題を「解決するのは議会と大統領だ。短期的な利回りの急上昇について、私は何もできない。連邦準備制度が解決できることでもない。議会には私をこうした立場に立たせてほしくない」と述べた。

米国債市場に機能不全が生じた場合、連邦準備制度は状況に応じ介入が可能だが、「これは人々が国債から逃げ出しているようなものだ」と指摘し、「こんなことは初めてで、われわれは本当に厳しい立場に立たされる」と話した。

Treasury Bills Curve in Focus Yields remain higher for more at-risk maturities Source: Bloomberg

原題: Waller Says His Current View on Fed Rates Unaffected By Debt Cap、Debt-Ceiling Fears Drive Early June T-Bill Yields Above 7% (1) (抜粋)