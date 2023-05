格付け会社フィッチ・レーティングスは24日、米国の長期外貨建て発行体デフォルト格付け(IDR)「AAA」を「レーティング・ウオッチ・ネガティブ」に置いたと発表した。

レーティング・ウォッチ・ネガティブは、期限が迫っているにもかかわらず、債務上限の引き上げや適用停止に向けた交渉が、政治の党派性の高まりで妨げられていることを反映していると説明した。

フィッチは、米政府の資金が底をつく恐れがあるされる「Xデー」より前に交渉が妥結するとなお予想している。

原題:United States May Be Cut by Fitch on Debt-Limit Fight (1)(抜粋)

( フィッチのコメントを追加して更新します )