ウォラー理事、６月利上げ有無はデータ次第－引き締め終了は時期尚早

米連邦準備制度理事会(FRB)のウォラー理事は24日、米金融当局が来月に利上げを再度実施するか見送るかどうかは今後数週間の主要なデータ次第になるが、引き締めサイクルが終わったと宣言するのは時期尚早だとの考えを示した。

ウォラー氏はカリフォルニア大学サンタバーバラ校が主催したイベントで、「インフレが2%目標に向かって低下しつつある明確な兆候が得られるまで、利上げを停止することは支持しない」と発言。「6月の会合で利上げを実施するべきか見送るべきかは向こう3週間に発表されるデータ次第になる」と述べた。発言は講演原稿に基づく。

「今後3週間に主要なデータがいくつかまだ公表される。与信状況の進展に関してもさらに分かるだろう。両方の要素から最善策についての情報が得られることになる」と同氏は指摘。「それまでは、6月に下す最善の判断に関して柔軟性を維持する必要がある」と続けた。

原題:Fed’s Waller Says Choice to Hike or Skip in June Hinges on Data(抜粋)