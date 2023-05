ゴールドマンは商品になお強気－大幅高見通し維持、リターン予想修正

商品に強気姿勢の ゴールドマン・サックス・グループは今年の商品相場が大幅に上昇するとの予想について、今のところ良い結果は出ていないとしたものの、別の強気な見通しを新たに示した。

ジェフリー・カリー氏らアナリストは23日付のリポートで、「われわれのような強気派は商品群全体の最終需要が後退の兆しを見せておらず、供給への投資が依然として低迷しているという事実に安心しているが、われわれの相場見通しが間違いだったという点を見落としている」と指摘した。

エネルギーや金属などの商品相場は今年に入り下落しており、ブルームバーグの商品指標は今週、年初から約10%下げ、2021年以来の安値を付けた。中国の「ゼロコロナ」解除後の景気回復が予想より低調なほか、米金融当局がインフレを抑制するため一連の積極的な利上げを行った結果、米経済は今やリセッション(景気後退)に向かっているとの懸念が値下がりの主な要因。

ゴールドマンのアナリストはリポートで、「当社の予測に反する相場動向が続いている」とした上で、その理由として前例のない在庫一掃とポジショニングを挙げた。

そうした背景から、リセッション懸念が見当違いだったと判明すれば商品相場は急回復すると分析。「リセッションがなければ、金利と原油・商品相場の上昇につながり、株式相場にはマイナスに働く公算が大きい」との見方を示した。ゴールドマンは現時点で、S&P・GSCI指数の向こう12カ月のリターンを30.3%と見込んでいる。

原題:Commodity Bull Goldman Says ‘We Were Wrong’ But Sticks to View(抜粋)