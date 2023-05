ＮＺ中銀が0.25ポイント利上げ－これ以上の引き締めは不要と示唆

ニュージーランド(NZ)準備銀行(中央銀行)は24日、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレート(OCR)を0.25ポイント引き上げ、5.5%とすることを決定した。また、インフレ抑制に向け、これまでに十分な措置を講じたとの認識を示した。NZドルは下落した。

ブルームバーグが調査したエコノミスト21人のうち18人が0.25ポイント利上げを予想していた。同中銀の予測では、OCRがこれ以上引き上げられないことが示唆されているほか、2024年7-9月(第3四半期)からの利下げ開始が見込まれている。

金融政策委員会(MCP)は「金利が当面の間、景気抑制的な水準にとどまることで、消費者物価上昇率が年1-3%の目標レンジの範囲内に戻る一方で、最大限の持続可能な雇用が支えられると確信している」とし、「インフレ率およびインフレ期待の指標がピークから鈍化し続けることが見込まれる」と指摘した。

