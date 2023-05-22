【欧州市況】株はほぼ変わらず、米債務交渉を注視－ギリシャ債上昇

22日の欧州株はほぼ変わらず。投資家は米債務上限交渉の 動向を注視している。この日はギリシャ株が上昇。市場寄りの首相が選挙で強く支持されたことが好感された。

ストックス欧州600指数は0.1％未満の上げで終了。業種別株価指数では鉱業やエネルギー、パーソナルケアが下落した。一方、旅行・娯楽、小売株は上昇した。アテネ総合指数は6.1％上昇し、2020年11月以来の大幅高となった。ギリシャ議会選挙ではミツォタキス首相が党首を務める中道右派の与党・新民主主義党（ＮＤ）が第１党となり、政治的な不透明感が緩和された。

ギリシャ、中道右派与党が第１党－過半数届かず来月にも再選挙か (2)

欧州債市場ではギリシャ債利回りが２月２日以来の大幅な低下となった。同国10年債利回りは14ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下して3.88％。同年限のイタリア債利回りを過去最大の43ｂｐ下回った。

償還期限が短い米国債が売られる中、ドイツ債は下落した。米セントルイス連銀の ブラード総裁がインフレ沈静化のために今年あと２回利上げを余儀なくされるだろうと述べたことに反応した。

英国債の利回り曲線もベアフラット化。パフォーマンスはドイツ債を下回った。短期金融市場が織り込むイングランド銀行（英中央銀行）のピーク金利は12月までに5.02％と、６ｂｐ上昇した。

5月22日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.81% +0.05 独国債10年物 2.46% +0.03 英国債10年物 4.06% +0.07

原題：Greek Bonds Rally, Outperform Peers After Vote: End-of-Day Curve

Europe Stocks Muted on US Debt Talks; Greek Shares Rally on Vote

（抜粋）