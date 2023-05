米債務交渉の失敗、「想定よりはるかに極端な市場反応も」－識者見解

米政府の支払い能力が尽きる前に、政府と共和党は債務上限を巡って妥結できるのか。交渉が大詰めを迎えた現在、各社ストラテジストの意見はさまざまだ。

米債務上限問題、バイデン氏と下院議長の協議は午後5時半開始

以下は各社リポートからの抜粋。

◎BMOキャピタル・マーケッツのイアン・リンジェン、ベンジャミン・ジェフリー両氏(5月19日のリポート):

債務上限に関する「われわれの予測では支払い不履行にならないタイミングで妥結するが、スムーズな展開にはならず、2年債利回りのインプライド水準は4.34%まで上昇」し、買いの好機になるだろう。

◎ゴールドマン・サックス(プラビーン・コラパティ氏ら、5月19日のリポート):

「債券の売り浴びせで米デュレーションをショートにする妙味が落ちるほか、債務上限に絡んだひずみが生じれば短期的な下押しリスクになりかねない」

債務上限を引き上げられずに資金を使い切ってしまった場合、「前代未聞の事態となり、市場の反応はわれわれの想定をはるかに上回る極端なものになる可能性がある」

◎JPモルガン・チェース(ジェイ・バリー氏、5月19日のリポート):

米国債利回りは地銀のストレスが顕在化し始めた3月以来の高水準に近く、債務上限の問題がまだ解決されていないことを考慮し、「現時点でのバリュエーションは魅力的で、5年債のロングを推奨する」

10年債と30年債のスティープナーも引き続き推奨。

◎モルガン・スタンレー(グニート・ディングラ氏、5月20日のリポート)

「市場は債務上限に伴うリスクや地銀のストレス、さらには強い経済データの持続可能性についてあまりにも無頓着だ。最近見られた利回り曲線のフラットニングが弱まっていることが示唆されている」

原題:Bond Market Grapples With How to Best Play Debt Talks’ 11th Hour(抜粋)