米地方銀行持ち株会社 パックウェスト・バンコープは、74件の不動産建設ローンを約26億ドル(約3600億円)で大手不動産投資会社ケネディ・ウィルソンに売却することで合意した。

原題:Pacwest to Sell $2.6B of Real Estate Loans to Kennedy Wilson

(抜粋)