中国はロシアからのアルミニウム輸入を増やしている。ウクライナ侵攻を受けた制裁で世界の多くの国がロシア商品の購入を控える中、両国間の貿易関係が強化されていることが示された。

中国税関総署のデータによると、ロシアの中国向け精錬アルミの販売量は4月に前年の3倍近い8万8859トンとなった。これは過去2番目の高水準。ウクライナ侵攻に伴い、中国の輸入品全体に占めるロシアの割合が高まっている。

Most of China's Overseas Aluminum Comes From Russia Source: General Administration of Customs

ロシアは、他国が輸入を手控えていることから、中国向けのアルミ販売を増やす必要がある。同時に、米ドルを容易に入手できない可能性のある中国側の買い手は自国通貨で支払うことができ、人民元のグローバル化を図る中国政府の取り組みを推進することにもなる。

原題:Russia Raises Aluminum Exports to China to Near Record Levels(抜粋)