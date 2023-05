クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場を監督するクレジットデリバティブ決定委員会(CDDC)は、ロンドン時間22日午後2時(日本時間同日午後10時)にあらためて会合を開く。

CDDCは、UBSグループに買収されたクレディ・スイスの状況が「破綻による信用事由」に該当するかどうかの判断を求められている。

19日の会合は判断を示すことなく終了した。

原題:CDS Panel to Meet May 22 to Discuss Credit Suisse Bankruptcy