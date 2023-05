イエレン米財務長官は18日に行った会合で大手銀行の最高経営責任者(CEO)に対し、さらなる銀行合併が必要になるかもしれないと伝えた。CNNが匿名の関係者2人を引用して報じた。

同報道を受けて19日の株式市場では地銀銘柄への売りが強まり、KBW地銀株指数は一時3%を超える下落。 パックウェスト・バンコープが一時約9%安、 ウェスタン・アライアンス・バンコープは一時7%安となっている。

原題:Banks Fall on Report Yellen Said More Mergers May Be Needed (1)、Yellen Told Bank CEOs More Mergers May Be Necessary: CNN(抜粋)