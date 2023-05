資産家のカール・アイカーン氏は英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)に対し、市場が暴落するとの想定に基づき大きな取引をしたのは間違いだったと述べ、同氏の会社が約6年間で90億ドル(約1兆2500億円)程度の損失を被ったことを明らかにした。

アイカーン氏はFTの取材に応じ、「私はいつも、短期もしくは中期的に市場を本当に選ぶことができる人はいないと人々に話してきた」と語ったという。

FTによると、同氏の会社は資産価格下落時に支払いを受けるはずのヘッジポジションで2017年に約18億ドルを失い、18年から23年1-3月(第1四半期)にかけさらに70億ドルを損失を出した。

原題:Carl Icahn Says Bearish Bets That Cost $9b Were a Mistake: FT