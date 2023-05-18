【欧州市況】株反発、米債務交渉の進展巡り楽観－英独債は下落

【欧州市況】株反発、米債務交渉の進展巡り楽観－英独債は下落Ksenia Galouchko
18日の欧州株は反発。米ナスダック100指数に連れ、テクノロジー株が上昇した。米債務上限交渉を巡る進展についても投資家の間に楽観が広がった。
ストックス欧州600指数は0.4％上昇。業種別株価指数ではテクノロジーが特に上昇した。自動車やメディア関連銘柄も高い。一方、公益事業や不動産株は下落した。
国別ではドイツＤＡＸ指数の上げが大きく、過去最高値まで１％未満に迫った。
英通信大手ＢＴグループは一時10％安。2030年までに従業員および契約社員の最大42％を削減する計画を明らかにした。
欧州債市場ではドイツ債の利回り曲線がベアスティープ化。銀行株の上げや、大幅な減少となった米新規失業保険申請件数に反応した。短期金融市場が織り込む欧州中央銀行（ＥＣＢ）のピーク金利見通しは９月までに3.77％で変わらず。
ドイツ10年債利回りは４月11日以来の大幅な上昇となり、同月28日以来の高水準に達した。
英国債は下落。10年債利回りは昨年10月以来の高水準。短期金融市場のイングランド銀行（英中央銀行）ピーク金利見通しは一時、今月２日以降で初めて５％を付けた。その後は4.97％に後退したが、前日からは６ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）の上昇となる。
5月18日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|2.76%
|+0.06
|独国債10年物
|2.45%
|+0.11
|英国債10年物
|3.96%
|+0.12
原題：European Stocks Advance on US Debt Deal Optimism; BT Slumps
Bunds Drop Most in Five Weeks on Banking Gains: End-of-Day Curve
（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。