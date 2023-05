【欧州市況】株反発、米債務交渉の進展巡り楽観－英独債は下落

18日の欧州株は反発。米ナスダック100指数に連れ、テクノロジー株が上昇した。米債務上限交渉を巡る進展についても投資家の間に 楽観が広がった。

ストックス欧州600指数は0.4%上昇。業種別株価指数ではテクノロジーが特に上昇した。自動車やメディア関連銘柄も高い。一方、公益事業や不動産株は下落した。

国別ではドイツDAX指数の上げが大きく、過去最高値まで1%未満に迫った。

英通信大手BTグループは一時10%安。2030年までに従業員および契約社員の最大42%を削減する 計画を明らかにした。

欧州債市場ではドイツ債の利回り曲線がベアスティープ化。銀行株の上げや、大幅な減少となった 米新規失業保険申請件数に反応した。短期金融市場が織り込む欧州中央銀行(ECB)のピーク金利見通しは9月までに3.77%で変わらず。

ドイツ10年債利回りは4月11日以来の大幅な上昇となり、同月28日以来の高水準に達した。

英国債は下落。10年債利回りは昨年10月以来の高水準。短期金融市場のイングランド銀行(英中央銀行)ピーク金利見通しは一時、今月2日以降で初めて5%を付けた。その後は4.97%に後退したが、前日からは6ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の上昇となる。

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.76% +0.06 独国債10年物 2.45% +0.11 英国債10年物 3.96% +0.12

原題: European Stocks Advance on US Debt Deal Optimism; BT Slumps

Bunds Drop Most in Five Weeks on Banking Gains: End-of-Day Curve

(抜粋)