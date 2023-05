ＥＣＢ副総裁、サービス業のインフレ加速を懸念－基調トレンド加速

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は18日、サービス業のインフレ加速を特に懸念していると語った。

同副総裁はマドリードでのイベントで、ECBは物価動向の基調を示す重要な指標としてコアインフレに注目しているとあらためて強調し、サービス業の強さに言及。

「サービス業は製造業よりも好調で、そのため、例えばイタリアやスペインのようにサービスが重要な国はドイツやオランダよりも成長している」と述べ、「基調的なトレンドの勢いは加速している」と指摘した。

Source: Bloomberg Economics

デギンドス副総裁は、ECBがどの水準で政策金利を据え置くかに触れるのは早過ぎるとし、ECBは長めの時間軸で投資家を誘導するのではなく、政策委員会の会合ごとに決定を下すと説明した。

ECB政策委メンバーのミュラー・エストニア中銀総裁は18日にタリンで、来年初めにECBが利下げを開始すると予測しているアナリストは恐らく時期尚早だと話した。

その上で、ECBは利上げの大半を終えているが、その引き締め効果が経済に完全に反映されるまでには、まだ1、2年かかるかもしれないとの見方を示した。

原題: Guindos Says Accelerating Services Inflation a Worry for ECB (1)、*ECB GOVERNING COUNCIL MEMBER MULLER SPEAKS IN TALLINN(抜粋)