欧州中央銀行(ECB)は歴史的な金融引き締めの大半を終えたが、すべきことがまだ幾らか残っていると、デギンドス副総裁が語った。

デギンドス副総裁は17日、ECBの今後の決定は向こう数カ月のデータによって左右されると発言。このデータには政策委員会が注目を強めているコアインフレの数字も含まれるとし、コアインフレは予想以上に根強いと述べた。

ピーク金利の水準について自身の見解を明らかにすることはなかった。

同副総裁はマドリードで開かれた銀行業界の会合で、「引き締めの道のりは、まだ距離が残っている」との認識を示し、「その大半をこれまでに実施したのは確かだ。だが、まだ道半ばだ」と続けた。

