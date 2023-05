米民主党のシューマー上院院内総務は17日、債務上限問題を巡り大手米銀の最高経営責任者(CEO)と会談を行う。

会談は米東部時間午前11時からで、参加するのはJPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン氏や、シティグループのジェーン・フレーザー氏ら。

シューマー氏は銀行CEOとの会談で米国デフォルト(債務不履行)の脅威について問題を提起し、超党派での合意に向けて共和党に圧力をかけるよう促すとみられる。

原題:JPMorgan’s Dimon, Other Bank CEOs to Meet Schumer on Debt Limit(抜粋)