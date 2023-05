マッカーシー米下院議長は17日、経済専門局CNBCのインタビューで、最終的に「米国がデフォルト(債務不履行)に陥ることはない」と言明した。

マッカーシー氏は、債務上限問題を巡る協議で交渉担当者の数を絞ったことは有益だったとした上で、この問題で合意をまとめられると確信していると語った。

原題:McCarthy Says He’s Confident There Will Be No Debt Default(抜粋)