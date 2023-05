マッカーシー米下院議長は16日、債務上限交渉はまだ合意には程遠いが、今週末までに合意に至る可能性はまだあると語った。ホワイトハウスでのバイデン大統領や他の議会指導者との会合後に記者団に述べた。

原題:McCarthy Says US Debt-Limit Negotiations Still Far From a Deal(抜粋)