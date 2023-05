ＦＲＢの予想は「希望的であり、現実的ではない」－エラリアン氏

3月の米連邦公開市場委員会(FOMC)会合後に公表された最新の四半期経済予測では、フェデラルファンド(FF)金利が年内に5.1%に達し、インフレ率が低下傾向を続けると当局者の大多数がみていることが示された。だが、ブルームバーグ・オピニオンのコラムニストでグラマシー・ファンズ・マネジメント会長のモハメド・エラリアン氏は、その予想にあまり確信が持てていない。

エラリアン氏は16日、米当局の同四半期経済見通し(SEP)について、「過去数年に目にしたほぼ全ての予測と同じ特徴があると言える。希望的であり、現実的ではないということだ」とブルームバーグテレビジョンで語った。

ブルームバーグテレビジョンで話すモハメド・エラリアン氏 Source: Bloomberg

世界経済の軟化にもかかわらず米国の消費者は予想以上に持ちこたえているとし、それが米国の適切な金利水準とインフレ率の判断を難しくしていると指摘した。

「第一に、経済状況は流動的だ。第二に、構成により大きな違いが出る。サービスに注目した場合とモノに注目した場合とでは全く違った答えになる」とエラリアン氏は主張。「第三に、米当局は期待を抑制していない。米当局の戦略的で長期的な見解が何であるかが見えない」と論じた。

米金融当局の経済予測は6月のFOMC会合時に更新される。だがエラリアン氏は、米当局はデータ依存の姿勢を十分に取っておらず、市場を「混乱させる」ことで知られていると述べた。

原題:El-Erian Says Fed’s Forecast Is ‘Hopeful, But Not Realistic’(抜粋)