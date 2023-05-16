【欧州市況】株は反落、進展ない米債務協議でリスク回避－独債続落

【欧州市況】株は反落、進展ない米債務協議でリスク回避－独債続落Joe Easton
16日の欧州株は反落。米国の債務上限引き上げを巡る協議に進展が見られないほか、景気のさらなる軟化を示唆するデータがセンチメントを冷やした。
独ＺＥＷ期待指数、５月はマイナス10.7に低下－３カ月連続で悪化
ストックス欧州600指数は0.4％安。午後に入ると米国株に連れて下げを拡大した。個別銘柄では英ボーダフォン・グループを中心に通信株が下落。ボーダフォンは決算や人員削減計画が嫌気され大幅安となり、1997年７月以来の安値に下げた。小売りや鉱業株も安い。一方、半導体などテクノロジー銘柄は上昇した。
欧州債市場ではドイツ債が３日続落した。４月の米小売売上高でガソリンと自動車を除いたベースが市場予想を上回る伸びを示すと、ドイツ債はそれまでの上げを失った。
短期金融市場が織り込む欧州中央銀行（ＥＣＢ）のピーク金利は９月までに3.75％と、１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇した。
英国債は上げ幅を縮小。英債務管理庁（ＤＭＯ）が銀行団を通じて40年債を55億ポンド（約9360億円）発行し、超長期債はアンダーパフォームした。
5月16日の欧州マーケット概観（表はロンドン午後６時現在）
|債券
|直近利回り
|前営業日比
|独国債2年物
|2.66%
|+0.05
|独国債10年物
|2.35%
|+0.04
|英国債10年物
|3.82%
|0.00
原題：European Stocks Fall as US Debt-Ceiling Talks Spur Risk Aversion
Bunds Fall After Strong US Data, Bond Sales: End-of-Day Curves
（抜粋）
これはブルームバーグ・オートメーションを利用して作成した記事です。