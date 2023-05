米債務上限巡る協議難航、米国は既に代償払っていると財務長官警告

イエレン米財務長官は15日、米国は連邦債務上限を引き上げられずにいる代償を既に支払っていると警告した。債務上限を巡るホワイトハウスと与野党議員との協議は2週目に入っている。

議会指導者に宛てた書簡でイエレン長官は、「6月初めに満期を迎える債券では、財務省の借り入れコストの大幅上昇が既に見られている」と指摘した。これは、財務省が連邦政府の全ての支払い義務を履行するのに十分な資金を使い果たす恐れがある時期に当たる。

財務省の書簡公表の数時間前には、マッカーシー下院議長が債務上限引き上げを巡る協議は「結論到達に程遠い」と述べていた。共和党は問題打開に応じる条件として徹底した歳出削減を主張。民主党は予算措置を別に扱うよう求めるとともに、他の財政引き締め策を提案しているが、共和党はそれを拒否している。

マッカーシー議長は、他の議会指導者とともにホワイトハウスでバイデン大統領と16日に再び会談するのに先立ち、スタッフレベルの協議は「全く生産的ではない」と強調した。

バイデン大統領と議会指導者の会談は今月2回目となる。前回の会談後、スタッフレベルでの協議が週末も続いていた。ホワイトハウスは15日、大統領と議会指導者が16日午後3時から会談することを明らかにした。

イエレン長官は 書簡で、財務省が6月1日にも資金を使い切る恐れがあるとあらためて警告。「議会が6月初めまでに債務上限を引き上げるか適用を停止する措置を講じなければ、財務省が政府の支払い義務全てを履行することができなくなる公算が大きいと引き続き予測される。早ければ6月1日の可能性もある」と伝えた。

2週間前にも 書簡を送付していた同長官は、今後より多くの情報を入手して、来週再び議会に報告する方針も示した。現時点では、財務省が債務上限を突破しないための特別会計措置を使い果たす日は、6月初めより「数日または数週間遅く」なる可能性があると付け加えた。

イエレン長官の書簡に関するリポート Source: Bloomberg

関連記事:

原題: Yellen Warns US Paying Price as Negotiators Battle on Debt Limit 、Biden, Congressional Leaders to Meet at 3pm ET Tuesday(抜粋)