マッカーシー米下院議長は15日、債務上限交渉の最新情勢に関する記者団の質問に対し、「何事にも何ら実際的な動きは見られない」と述べた。

上下両院を通過可能な合意を得るためには、「今週末までに何らかの合意が本当に必要だ」と付け加えた。

原題:McCarthy Says Not Seeing Any Movement on Debt Negotiations(抜粋)