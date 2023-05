米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、インフレ鈍化に向け金融当局にはやるべき仕事がまだ残されているとの見解を示した。

総裁は15日、ミネソタ州セントポールでのイベントで「労働市場は依然として過熱状態にあり、あまり軟化していない。つまり、インフレ鈍化にはまだ長い道のりが残されているということだ」と発言。「インフレ鈍化のため、われわれ金融当局としてなすべき仕事が恐らくさらにあるだろう」と語った。

さらに「最も重要なのは、前向きなデータが2、3カ月続いたからといって惑わされてはいけないということだ。インフレ率は依然として目標の2%を大きく上回っており、われわれは任務を完了させる必要がある」と述べた。

