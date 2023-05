中国中銀、ＭＬＦ１年物金利2.75％に維持－差し引き250億元供給

中国人民銀行(中央銀行)は15日、中期貸出制度(MLF)の1年物金利を2.75%に据え置いた。MLF金利の据え置きは9カ月連続。

人民銀の声明によれば、1年物MLF資金の供給額は1250億元(約2兆4400億円)。5月の満期到来は1000億元で、差し引き250億元の供給となる。複数の経済指標が景気回復の勢い停滞を示す中で人民銀は景気てこ入れに向け、6カ月連続で満期到来分を上回る供給を行った。ブルームバーグ調査では10人中8人が満期分と同額の供給を予想していた。

中国では4月の インフレ率が予想を下回ったほか、 輸入と 与信も大幅に減少。人民銀には金融面で支援を強化する余地があるとの見方が強まっている。トレーダーは政策支援のさらなる兆しを待っており、支援拡大見通しから債券価格は上昇している。

PBOC Extends Liquidity Injection in Monthly Operation Source: Bloomberg

オーバーシー・チャイニーズ銀行(OCBC)の金利ストラテジスト、フランシス・チュン氏(シンガポール在勤)は「差し引き後の流動性供給は無視できないわけではないもののごくわずかだが、人民銀が量的手段を通じて支え役にとどまっているというシグナルを市場に送っている」と語った。

原題: PBOC Extends Cash Support in May After Credit Growth Slumped、PBOC Injects Net 25b Yuan Via MLF; Rate Kept Unchanged(抜粋)