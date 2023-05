バイデン米大統領は18日、主要7カ国首脳会議(G7サミット)出席のため広島入りし、岸田文雄首相と日米首脳会談に臨む。ホワイトハウスが14日発表した声明で明らかにした。

韓国の尹錫悦大統領は、G7サミットに招待国首脳として参加するが、岸田首相およびバイデン大統領との日米韓首脳会談も広島で今週行われる予定だ。

韓国政府によれば、日米韓首脳会談では、北朝鮮の核の脅威やサプライチェーンの問題、エネルギー安全保障を含む「共通の困難な課題」に対処する上での協力強化に向け、「戦略的な連携手段」が協議される見込み。

原題:Biden to Meet With Japan’s Kishida Thursday in Hiroshima、 Japan, US, SKorea Set to Meet During G-7 Summit to Bolster Ties(抜粋)

( 日米韓首脳会談に関する情報を追加して更新します )