【米国市況】株と国債は下落、ドル上昇135円台後半－利上げ観測復活

12日の米株式相場は続落。市場では利上げ観測が復活した。金利スワップ市場は6月の次回連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利上げが決定する確率を10%程度と織り込み始めた。今週初めは利上げサイクル停止への傾斜が強かった。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4124.08 -6.54 -0.16% ダウ工業株30種平均 33300.62 -8.89 -0.03% ナスダック総合指数 12284.74 -43.77 -0.36%

週間ではS&P500種株価指数が0.3%安。一方、ナスダック100指数は0.6%上昇した。

米ミシガン大学が発表した5月の消費者調査速報値によれば、長期の インフレ期待は予想外に加速し、12年ぶりの高水準に達した。銀行株は軟調。パックウェスト・バンコープは約3%安、JPモルガン・チェースは1.4%下げた。

債務上限を巡る問題も投資家心理を冷やしている。 イエレン米財務長官はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、議会が債務上限を引き上げない場合、「米国の信用格付けに本当に傷が付くだろう。米国債であれ社会保障給付であれ、一部の支払いはデフォルト(不履行)となるほかない」と述べた。

S&P500種株価指数と20日移動平均 出所:ブルームバーグ

シカゴ連銀のグールズビー総裁はPBSニュースアワーのインタビューで、インフレはなおも高過ぎるとしつつ「航空機を急降下で着陸させたくはない。経済をリセッションに陥らせずにインフレを減速させられるよう試みている」と 述べた。

ニューエッジ・ウェルスのキャメロン・ドーソン最高投資責任者(CIO)は「相場がこれまであまり動かなかったのは、リセッションのリスクがあると知りながらも具体的なデータにそれが示されていなかったからだ。だからここまで横ばいが続いていた」とブルームバーグテレビジョンで述べた。

S&P500種は4200が主要抵抗線とみられている。ドーソン氏はこれを上抜けるリスクがあると指摘、「テクニカル要因やセンチメントに基づくポジショニングで、これを上抜ける可能性がある。そうなれば、非常に大きなペイントレード(痛みを伴う取引)につながりかねない」と述べた。

ブルームバーグテレビジョンで話すゴールドマンのヤン・ハッチウス氏 出所:ブルームバーグ

バイデン政権がクリーンエネルギーの税制優遇措置を強化する新たなガイダンスを発表したことを受けて、ファースト・ソーラーを筆頭にソーラー関連銘柄は堅調となった。

米国債

米国債利回りはこの日の最高水準付近で引けた。相場は欧州主要国の国債安に追随した後、ミシガン大消費者調査の長期インフレ期待上昇で一段安となった。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.78% 4.1 1.09% 米10年債利回り 3.46% 7.6 2.25% 米2年債利回り 3.99% 9.0 2.31% 米東部時間 16時55分

担保付翌日物調達金利(SOFR)先物に大型の売りが出た後、期近物が一段安となり、ベア・フラット化が進行した。

外為

ドル指数は続伸。週間ベースでは2月以来の大幅高となった。追加利上げ観測が強まる中、米国債利回りが水準を切り上げ、ドルを支えた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1231.12 6.07 0.50% ドル/円 ¥135.74 ¥1.21 0.90% ユーロ/ドル $1.0850 -$0.66 -0.60% 米東部時間 16時55分

ミーラ・チャンダン氏らJPモルガンのアナリストは「世界経済の成長はドル弱気から離れる方向にじりじり動いている。成長モデルはドル・ショートを中立化したため、われわれはユーロ強気の戦術的バイアスを手じまった」と述べた。

原油

ニューヨーク原油相場は3日続落し、1バレル=70ドル付近で取引を終えた。週間でも下げ、これで4週連続安。需要の伸びに対する懸念が根強い。

12日の相場でウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は朝方には一時上昇していた。イラク産原油の輸出が13日に再開されない可能性が示唆されたことが手掛かり。また米当局が11日、戦略石油備蓄(SPR)の補充に向けた石油購入について、6月より後に開始する可能性を示唆。これも早い段階での買い材料となっていた。だがその後、為替市場でドルが上昇を拡大したことで原油は上げを失った。

この1週間、原油は低調な精製マージンや一部地域での購買低迷といった現物市場での軟調な兆候が重しとなってきた。また米失業保険申請件数が増加し、中国経済の弱さも示された。ファンドマネジャーらはブレント原油に対する弱気な見方を強めており、ネットロングは昨年12月以来の低水準となっている。

BOKファイナンシャル・セキュリティーズのトレーディング担当シニアバイスプレジデント、デニス・キスラー氏は「原油先物の短期的なモメンタムは、少なくとも需要サイドでより前向きなファンダメンタルズが見られるまで、弱気筋に有利な状況が続く」と分析した。

出所:NYMEX

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は83セント(1.2%)安の1バレル=70.04ドル。週間では1.8%下げた。ロンドンICEの北海ブレント7月限はこの日、81セント下落し74.17ドル。

金

ニューヨーク金相場は小幅に下げ、これで3日続落となった。週間でもマイナス。

スポット価格はニューヨーク時間午後4時現在、前日比0.2%安の1オンス=2011.40ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は70セント(0.1%未満)下げて2019.80ドルで終了した。

