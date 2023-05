イーロン・マスク氏はツイッターの新たな最高経営責任者(CEO)に、 NBCユニバーサルでグローバル広告・パートナーシップ担当会長を務めるリンダ・ヤッカリーノ氏を起用したと、ワシントン・ポスト紙が報じた。事情に詳しい関係者2人を引用している。関係者の氏名は明らかにしていない。

NBCユニバーサルは12日午前、ヤッカリーノ氏が退社することを明らかにした。

