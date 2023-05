野村の投資銀行グローバル共同責任者、マクダーモット氏が退社へ

野村ホールディングスの投資銀行グローバル共同責任者、ジェフ・マクダーモット氏が6月30日付で退社する。ブルームバーグ・ニュースが社内文書を確認した。

ホールセール部門責任者のクリス・ウィルコックス氏と投資銀グローバル責任者の後藤匡洋氏の文書によると、マクダーモット氏は投資銀行で約40年の経験があり、複数の大手金融サービス会社で重要な役職に就いていた。サステナビリティー移行が進む中で、同氏は投資家や企業の価値創造を支援する好機を模索するという。

野村はマクダーモット氏が設立したサステナブルテクノロジーとインフラストラクチャーに特化した助言会社、グリーンテック・キャピタル・アドバイザーズを2020年に 買収した。同氏はそれ以前にUBSグループで投資銀行部門共同責任者を務めていた。

ジェフ・マクダーモット氏(ニューヨークでの会議で、2016年4月) Photographer: Michael Nagle/Bloomberg

