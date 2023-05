電子商取引の英 THGは12日、米プライベートエクイティー(未公開株、PE)投資会社アポロ・グローバル・マネジメントへの身売りに関する交渉を打ち切ったと発表した。

THCは資料で、アポロと短い協議をしたが、同社との交渉継続に「もはや利点がない」ことが明白になったとコメント。アポロは別の資料で、THGに買収案を示す意向はないと確認した。

原題: THG Ends Talks With Apollo in Latest Failed Takeover Attempt (1)、Apollo Confirms It Doesn’t Plan to Make an Offer for THG(抜粋)