NBCユニバーサルの広告担当責任者リンダ・ヤッカリーノ氏はツイッターの新最高経営責任者(CEO)に就任する方向で交渉中だ。米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が事情を知る複数の関係者の話を引用して伝えた。

ヤッカリーノ氏はNBCユニバーサルのグローバル広告・パートナーシップ担当会長で同社に10年以上在籍している。

原題:NBCUniversal’s Linda Yaccarino in Talks to Be Twitter CEO: WSJ(抜粋)