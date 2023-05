【米国市況】Ｓ＆Ｐ500が小反落、景気減速懸念で利回り低下－134円台

11日の米株式市場ではS&P500種株価指数が小反落する一方、ナスダック総合指数は小幅高になった。経済指標が労働市場の減速を示唆したほか、地方銀行の健全性を巡る懸念が再燃し、株売り・国債買いが先行した。ただ、米国債相場は午後に伸び悩んだ。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4130.62 -7.02 -0.17% ダウ工業株30種平均 33309.51 -221.82 -0.66% ナスダック総合指数 12328.51 22.07 0.18%

ナスダック100指数は0.3%高。アルファベットの上昇が寄与した。同社傘下のグーグルは前日、対話型人工知能(AI)「Bard(バード)」が日本語や韓国語でも利用可能になったことを明らかにした。一方、ストリーミングサービスの会員数が落ち込んだことを明らかにしたウォルト・ディズニーは大幅安。フィットネス機器のペロトン・インタラクティブも安い。約220万台のフィットネスバイクをリコールすると発表した。

この日発表の米経済指標では、先週の新規失業保険申請件数は2021年10月以来の高水準となり、4月の生産者物価指数(PPI)は予想を下回る伸びにとどまった。米金融当局は物価抑制を図りながら景気の腰折れを回避するという綱渡りを強いられているが、両指標は金融引き締めがようやくインフレに影響を及ぼしている可能性を示した。

ストラテガスのチーフエコノミスト、ドン・リスミラー氏は「経済成長の軟化に伴い、インフレは既にピークに達し、低下基調にある」と指摘。経済指標は利上げ休止を後押ししているが、他のリスクもあるとの見方を示した。「現在、米国はリセッション(景気後退)下にはないようだが、亀裂の兆候が見え始めており、グローバルな圧力も残っている」と記述した。

予想よりもわずかにインフレの落ち着きを示した消費者物価指数(CPI、10日発表)など今週の経済指標を受け、金利スワップ市場は年内に0.75ポイント以上の利下げがあることを織り込んでいる。

ケストラ・ホールディングスのカーラ・マーフィー最高投資責任者(CIO)はインタビューで、「この日の統計は米金融当局の観点からは良い方向への一歩だ」と述べた。「しかし、週間の数字は振れが大きく、非常に強いレベルから下げているに過ぎない。もっと進展する必要がある」と指摘。経済指標は「正しい方向に動いているが、金融当局の仕事が終わったと言えるほどの指標はない」と続けた。

米債務上限問題や銀行業界の安定を巡る懸念が残っているため、地合いは脆弱なようだ。オプション市場ではボラティリティーに備えたヘッジポジションへの需要が5年ぶりの高水準となっている。

先週に預金が9.5%減少したと明らかにしたパックウェスト・バンコープは23%安。

大手銀行も軟調。連邦預金保険公社(FDIC)は預金保険基金(DIF)の拡充で大手行に数十億ドルの追加負担を求める方針だ。

JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモン最高経営責任者(CEO)は、銀行セクターに今年起きた波乱に終止符を打つべく規制当局は力を貸す時機だとしつつ、政策当局はすでに間違った教訓を得ようとしていると警告した。

米国債

米国債市場では利回り曲線がブルフラット化。30年債入札が好調で長期債を中心に買いが入った。朝方はPPIと失業保険統計が買いを誘った。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.74% -5.8 -1.53% 米10年債利回り 3.38% -5.8 -1.69% 米2年債利回り 3.89% -1.7 -0.43% 米東部時間 16時54分

外為

外国為替市場ではドル指数がほぼ2カ月ぶりの大幅高。景気減速やタカ派的な金融政策姿勢、債務上限問題、地銀の支払い能力を巡る懸念から、安全な資産としてのドルに逃避目的の買いが入った。イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利を0.25ポイント引き上げ、インフレ圧力が持続すれば追加利上げが必要との考えを示したが、ポンドは下落した。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1225.05 6.24 0.51% ドル/円 ¥134.57 ¥0.23 0.17% ユーロ/ドル $1.0917 -$0.65 -0.59% 米東部時間 16時54分

米経済指標の発表後、ドルは対円で一時、1ドル=133円75銭まで下げる場面があった。

原油

ニューヨーク原油相場は続落。景気の軟化を示唆する各指標と原油現物市場における低迷の兆候が意識された。

ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物は終値で1バレル=70ドル近辺。経済がリセッションに陥り、原油消費が減少するとの懸念が市場の重しになったと、トレーダーは指摘した。米新規失業保険申請件数が2021年10月以来の高水準となったほか、中国経済の弱さが示されたことで、テクニカルな売りから相場の下げは加速した。

WTIは通常取引終了後の時間外取引で下げを縮小。米戦略石油備蓄(SPR)の補充に向けた石油購入についてグランホルム・エネルギー長官は、議会が義務付けたSPRからの放出が6月に終了後、開始できることを目指していると明らかにした。

オアンダのシニアマーケットアナリスト、エド・モヤ氏は、グランホルム長官の発言前のインタビューで、「WTI原油が74ドル超の水準に上昇するにはいくつかの好材料が必要だ」と指摘。「短期的に68-74ドルの間で値固めが見られる可能性がある」と述べていた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物6月限は1.69ドル(2.3%)安の1バレル=70.87ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は1.43ドル下げて74.98ドル。

金

ニューヨーク金相場は続落。PPIの伸びが市場予想を下回ったことを受けて米利上げ停止の観測が強まり、一時上昇する場面もあったが、その後下落に転じた。

スポット価格はニューヨーク時間午後3時41分現在、前日比0.7%安の1オンス=2016.43ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は16.60ドル(0.8%)下げて2020.50ドルで引けた。

