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米ＰＰＩ、４月は前年比2.3％上昇－21年初旬以来の低い伸び

Reade Pickert
更新日時
A worker assembles components on a diesel engine at the Cummins Seymour Engine Plant in Seymour, Indiana, U.S., on Monday, April 18, 2022.
A worker assembles components on a diesel engine at the Cummins Seymour Engine Plant in Seymour, Indiana, U.S., on Monday, April 18, 2022. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg

４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前年同月比ベースでの伸びが引き続き鈍化した。商品コストの低下とサプライチェーン改善を受け、生産者物価の伸びは長期にわたって減速が続いている。

キーポイント
  • 総合ＰＰＩは前年同月比2.3％上昇－2021年初旬以来の低い伸び
    • 市場予想は2.5％上昇
    • 前月は2.7％上昇
    • 前月比では0.2％上昇－予想0.3％上昇
  • 食品とエネルギーを除くコアＰＰＩは前年比3.2％上昇－予想3.3％上昇
    • 前月比では0.2％上昇

　　統計の詳細は表をご覧ください。

原題：US Producer Prices Increase at Slowest Pace Since Early 2021（抜粋）

(統計の詳細を追加し、更新します)
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