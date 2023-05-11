米ＰＰＩ、４月は前年比2.3％上昇－21年初旬以来の低い伸び Reade Pickert 2023年5月11日 21:38 JST 更新日時 2023年5月11日 22:06 JST A worker assembles components on a diesel engine at the Cummins Seymour Engine Plant in Seymour, Indiana, U.S., on Monday, April 18, 2022. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg ４月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前年同月比ベースでの伸びが引き続き鈍化した。商品コストの低下とサプライチェーン改善を受け、生産者物価の伸びは長期にわたって減速が続いている。キーポイント総合ＰＰＩは前年同月比2.3％上昇－2021年初旬以来の低い伸び市場予想は2.5％上昇前月は2.7％上昇前月比では0.2％上昇－予想0.3％上昇食品とエネルギーを除くコアＰＰＩは前年比3.2％上昇－予想3.3％上昇前月比では0.2％上昇 統計の詳細は表をご覧ください。原題：US Producer Prices Increase at Slowest Pace Since Early 2021（抜粋）(統計の詳細を追加し、更新します) 最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中 LEARN MORE