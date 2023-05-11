総合ＰＰＩは前年同月比2.3％上昇－2021年初旬以来の低い伸び 市場予想は2.5％上昇 前月は2.7％上昇 前月比では0.2％上昇－予想0.3％上昇

食品とエネルギーを除くコアＰＰＩは前年比3.2％上昇－予想3.3％上昇 前月比では0.2％上昇

