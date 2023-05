ウクライナ、反攻には時間がまだ必要－ゼレンスキー氏がＢＢＣに語る

期待される反転攻勢をウクライナが始めるにはまだ時間が必要だと、ゼレンスキー大統領が英BBCとの インタビューで語った。提供を約束された軍事支援の到着を待っているという。

BBCの報道によると、ゼレンスキー氏はキーウの大統領府で、一部が北大西洋条約機構(NATO)加盟国で訓練を受けた新設の戦闘旅団は準備が整っているものの、装甲車両など「幾つか」がまだ必要だと主張。装甲車両は「数回に分かれて到着している」と述べた。

ウクライナは現状の準備でも進軍でき、反攻を成功できるが、多くの犠牲も伴うことになり、それは受け入れられないと語った。

「われわれにはまだ、もう少しの時間が必要だ」と表明した。

ロシアがバフムトをはじめウクライナ東部ドネツク州の主要都市攻略に戦力を集中させる中で、前線は数カ月にわたってほぼ膠着(こうちゃく)が続いている。

ウクライナは10日、バフムト近郊の一部地域でロシア軍を最大2キロ後退させたと報告。これが事実なら、予想外の前進を果たしたことになる。

これに先立ち、ロシアの民間軍事会社ワグネル・グループを率いるエフゲニー・プリゴジン氏は、ロシア正規軍の部隊がバフムトから逃げ出し、前線の一部に弱点が生じたと訴えていた。

