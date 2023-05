中国、４月のファイナンス活動低迷－景気の勢い巡り懸念

中国経済のファイナンス活動が4月に低迷し、景気回復の勢いに対する懸念が強まった。

中国人民銀行(中央銀行)が11日発表した4月の中国経済全体のファイナンス規模は1兆2200億元(約23兆6800億円)と、ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想中央値(2兆元)に届かなかった。前年同月は9330億元だった。

4月の新規融資は7188億元。エコノミスト予想の1兆4000億元を大きく下回った。

マネーサプライ(通貨供給量)統計によれば、4月のM2は前年同月比12.4%増えた。エコノミスト予想は12.5%増だった。

