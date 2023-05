米トップゴルフ株、2020年以来の大幅安－ゴルフ人気低下を懸念

米 トップゴルフ・キャロウェイ・ブランズの株価が10日の取引で、2020年10月以来の大幅な下げを記録した。同社は通期利益見通しを下方修正した。ゴルフは新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)時に人気を集めたが、関心が薄れつつあることが示唆された。

ゴルフ用品・ウエアが売り上げの大半を占めるトップゴルフの 株価終値は13%安。同社はテクノロジーを駆使したゴルフ練習場の既存店売上高の伸び率見通しについても1桁台半ばから後半と、これまでの1桁台後半から修正した。企業の支出抑制で法人向け売り上げが当初の想定より低調にとどまる見通しに言及した。

CFRAのアナリスト、ザカリー・ウォーリング氏は顧客向けリポートで、「トップゴルフのゴルフ用品事業を懸念している。ゴルフ人気が沸騰したパンデミック以降、信じ難いほどの需要を享受していた」とし、「需要が前倒しされた可能性があり、同社で利益率が最も高い事業が2023年に減速すると見込まれる」と分析した。投資判断は「ホールド」と、これまでの「買い」から引き下げた。

