米検察当局は銀行株の空売りについて捜査している。ロイター通信が事情に詳しい匿名の関係者1人の話を基に 報じた。

関係者がロイターに語ったところによると、銀行危機前後の空売りの活動は米司法省が「関心を持っている分野」だと複数の当局者が述べたという。司法省は証券市場操作の可能性を調査している。

米証券取引委員会(SEC)のゲンスラー委員長とカリフォルニア州の監督当局は、いかなる不正の疑いにも目を光らせていると発言している。

司法省の報道官はロイターのコメント要請にすぐには応じなかったという。

