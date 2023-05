リチウム採掘を手掛けるオーストラリアの オールケムは、同業の米 リベントとの合併で合意した。両社が10日の共同資料で発表した。

全て株式交換による合併で、企業価値106億ドル(約1兆4300億円)の企業が誕生する。新会社はニューヨークに上場する。

両社の合併は、豪紙オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー(AFR)が先に報じていた。

