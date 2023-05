ソフトバンクグループが傘下のフォートレス・インベストメント・グループについて、アブダビ首長国の政府系ファンド(SWF)、ムバダラ・インベストメントに最大30億ドル(約4060億円)で売却する合意に近づいていると英紙フィナンシャル・タイムズが報じた。事情を知る関係者3人からの情報を引用した。

同紙によると、交渉は詰めの段階に入っており、月内にも合意が発表される可能性があるが、交渉頓挫や売却額が30億ドルを下回ることもあり得るという。

原題:SoftBank Nears Fortress Sale to Mubadala for as Much as $3b: FT(抜粋)