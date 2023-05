台湾の呉釗燮外交部長(外相)は10日、南米パラグアイのペニャ次期大統領が今年8月の就任前に台湾を訪れる計画だと立法委員らに明らかにした。

台湾総統府が今月発表した声明によれば、ペニャ氏は蔡英文総統との電話会談で、近く訪台したいとの考えを伝えていた。

パラグアイ大統領選、台湾関係維持の与党ペニャ氏勝利-経済再生図る

また、トラス前英首相も来週に台湾を訪問し、政府高官と会談するほか、演説にも臨む予定。

原題:Taiwan Says Paraguay’s President Elect Plans to Visit、 Former British Premier Liz Truss Plans to Visit Taiwan Next Week(抜粋)