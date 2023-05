日本の投資家の外貨建て債需要は回復する－モルガン・スタンレー

米金融当局が利上げの「条件付き停止」に動く中、米債券市場では日本の投資家の購入が増える可能性が高い。モルガン・スタンレーのマシュー・ホーンバック、ジェームズ・ロード両ストラテジストが6日の顧客向けリポートでこうした見方を示した。

日本の投資家は昨年の大半の期間、外国債券を売り越したものの、今後は信託銀行とメガバンクが主導する形で「日本の多くの投資家が以前の習慣に戻るだろう」とリポートは分析。昨年を除いてこの20年続いてきた「5月に続く6カ月間に買い越しの大半が起きる」パターンになる見通しだとした。

日本の信託銀行は昨年12月から外貨建て債券の買い越しを再び拡大させており、今年いっぱいは着実に買い越しを続け、8月がピークになる可能性があるとの見方を示した。

メガバンクについては、米国のネガティブキャリー状態が日本の今年度末まで続かない可能性を示唆する米金融政策に反応する見込みだとした。昨年の急速な米利上げによるドル高で、日本の投資家が負担する外貨建て債券の為替ヘッジコストは高額になっている。

同リポートは「年内に米利下げがあるとの確信が強まるように米経済が推移した場合、メガバンクは米国債の大幅な買い越しになり得る」と指摘。またメガバンクに加え、「キャリーに敏感な投資家、すなわち金融当局の政策に敏感な投資家は今年、引き続き買い越しとなる」とした。

逆にネガティブキャリーが年度末まで続く公算が大きくなるような形で米経済が推移すれば、メガバンクは購入済みの証券の現金化に動くだろうと分析した。

リポートは日本の投資家の外貨建て債券需要は日銀政策にも左右される見込みだとし、「日銀当局者がイールドカーブコントロール(YCC)政策撤廃の可能性を控えめに話す間に米経済が悪化した場合、メガバンクは他のケースよりも多くの米国債を購入する可能性がある」と指摘した。

