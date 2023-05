エアビー株下落、４－６月に慎重な見通し－旅行需要の鈍化示唆

9日の米株式市場の時間外取引で民泊仲介の米 エアビーアンドビーの株価は下落。同社が4-6月(第2四半期)売上高について慎重な見通しを示したことが響いた。物価上昇と不透明な景気見通しが消費者の旅行需要を圧迫し始めたことを示唆している。

4-6月の売上高見通しは23億5000万-24億5000万ドル(約3180億-3310億円)。実現すれば前年同期比12%-16%の増加と、これまでで最も低い伸びとなる。ブルームバーグ調査のアナリスト予想は約24億ドルだった。一部費用を除いたEBITDA(利払い・税金・減価償却・償却控除前利益)は前年同期並みになると同社は予想している。

エアビーアンドビーはここ数年、新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)に伴う仕事やライフスタイルの変化から恩恵を得ていた。ただ、コロナ後の旅行ラッシュは勢いを失いつつあり、根強いインフレや不安定な経済状況の中、一部の消費者は レジャー予算を抑えている。

株価は一時10%安の114.25ドル。年初から9日の通常取引終了までは50%近く上昇していた。

また、同社は最大25億ドルの新たな自社株買いプログラムを承認したと発表した。

