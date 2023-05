米下院議長、債務上限交渉「新たな動きない」－大統領と会談後

マッカーシー米下院議長は9日、連邦債務の上限問題を巡るバイデン大統領との会談後、「今回の会合の出席者全員が従来の立場を繰り返しており、新たな動きは見られなかった」と発言した。

同議長はホワイトハウスの大統領執務室で行われた会合後記者団に対し、バイデン大統領と議会指導者らが12日に再び会談すると語った。マッカーシー氏はこの日、2月1日以来初めて大統領と債務上限問題を協議した。

大統領との会合に出席した共和党のマコネル上院院内総務は「米国がデフォルト(債務不履行)に陥ることはないだろう。これまでもこれからも決してない」と述べ、合意が今後得られると投資家に確約する発言を行った。

民主党のシューマー上院院内総務とジェフリーズ下院院内総務も会合に同席した。

ホワイトハウスの大統領執務室で議会指導者らと会談するバイデン大統領 Source: Bloomberg

原題: McCarthy Sees No Progress on Debt Limit After Talks With Biden、McCarthy Says Not Seeing Any Movement on Debt Limit Negotiations(抜粋)