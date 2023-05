【欧州市況】株反落、不動産業界に懸念強まる－ドイツ債３日続落

9日の欧州株は反落。商業不動産の保有でスウェーデン最大手の1社であるSBBが 配当を停止する計画だと発表し、不動産業界を巡る懸念が強まった。中国で発表された経済指標も軟調だった。

中国の輸出が4月に減速、輸入は落ち込む-景気回復の重しに

ストックス欧州600指数は前日比0.3%下落。SBBは24%安と急落。これに先立ってS&Pグローバル・レーティングが信用格付けをジャンク級(投機的格付け)に引き下げ、SBBはライツイシュー(新株予約権無償割当)の中止も発表した。

業種別で不動産に次いで下げが大きかったのはテクノロジー。旅行・娯楽やメディアは上昇した。

欧州債市場ではドイツ国債が3日続落。欧州連合(EU)とオーストリアが発行した長期債が消化される中で、ドイツ債の利回り曲線はツイストスティープ化した。10日にはドイツの30年債が2本発行される予定。

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーのカザークス、カジミール、ブイチッチ、ナーゲルの各氏はそろって一段の政策引き締めが必要だと 主張。だが短期金融市場の反応は薄く、織り込むピーク金利は9月に3.70%と前日から変わらなかった。

英国債は中期債を中心に下落し、前日の米国債市場をなぞる動き。英国は祝日のため前日が休場だった。

英債務管理庁(DMO)は15日からの週にシンジケーション方式で発行する40年債の表面利率を4%に設定。この利率は超長期債として、2009年に発行した50年債以来の高水準となる。

5月9日の欧州マーケット概観(表はロンドン午後6時現在)

債券 直近利回り 前営業日比 独国債2年物 2.64% +0.02 独国債10年物 2.35% +0.03 英国債10年物 3.86% +0.07

