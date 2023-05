中国の成長モメンタム減速、市場は既に織り込み開始

中国市場に関して先週、新たに3つの事が分かった。

1. 市場は中国の成長モメンタムの減速を織り込み開始

中国10年債利回りは9営業日連続で低下し、4月は昨年10月以来の大幅な下げとなった。この下落局面で200日移動平均を下抜けした。

5日発表の4月の財新中国サービス業購買担当者指数 (PMI)がエコノミスト予想に届かなかったことを受け、10年債利回りは中期貸出制度(MLF)の1年物金利である2.75%を下回った。同じく市場予想に届かなかった4月の財新中国製造業PMIに続き、中国経済に関する懸念の兆候となった。昨年はゼロコロナ政策解除までほとんどの期間、10年債利回りはMLF1年物金利を下回った。

方正証券の張偉アナリストは4月30日に発表された4月の製造業PMIが需要と製造業活動の双方の悪化を示したことを理由に、債券の上昇は続くだろうと述べた。

2. 一部のコモディティー投資家は中国政府の大規模景気刺激策を期待していた

世界金融危機時に中国が実施した4兆元(現行レートで約78兆円)規模の景気刺激策に近い対策を一部のコモディティー投資家は期待していたが、習近平国家主席が何としてでも経済成長を目指そうとはしていないと次第に認識されつつある。

4月28日の中国共産党中央政治局 会議で政策当局者らが景気回復は「予想を上回っている」との判断を示したこともこうした見方を裏付ける。

この結果、トレーダーは建設ラッシュの予想を撤回し、主要コモディティーの価格は新型コロナウイルス関連の制限措置解除前の水準に戻っている。不動産セクターが明確な回復傾向にあることを示す兆候もほとんど見られない。シンガポール市場の鉄鉱石先物は1トン当たり100ドルを割り込んだほか、中国市場の鉄筋先物は昨年11月以来の低水準となった。

3. 米中の緊張は中国株弱気派にうってつけの根拠になりつつある

低迷する中国株式市場に対する明確な経済的てこ入れ策がない中で、米中の緊張が弱気派にとって都合の良い根拠になりつつある。中国政府は先週、データへのアクセス制限を強化しており、弱気派の新たな根拠となった。

中国政府は国有企業や国内上場企業に対し、会計事務所と契約する際に格別の注意を払うよう求めた。また中国に拠点を置く金融情報サービス会社が規制上の要件により、中国企業に関する詳細なデータを海外顧客に提供するのを停止したことも明らかになった。

関連記事

原題:Markets Are Pricing in a Growth Slowdown Already: China Today(抜粋)