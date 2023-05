【米国市況】株が大幅高、ショートカバー入る－ドルは134円台後半

5日の米株式相場は大幅高。特にショートカバーがリスク資産を押し上げたとみられる。S&P500種株価指数は5日ぶりの上昇となった。大きく下げていた地銀株が買われたほか、堅調な雇用統計を受けてリセッション(景気後退)懸念が和らいだ。

株式 終値 前営業日比 変化率 S&P500種株価指数 4136.25 75.03 1.85% ダウ工業株30種平均 33674.38 546.64 1.65% ナスダック総合指数 12235.41 269.01 2.25%

地銀 パックウェスト・バンコープは80%超急伸。同行株はこのところ売り込まれ、上場来安値を更新していた。このほか今週大きく下げていたウェスタン・アライアンス・バンコープとファースト・ホライズンも上昇。KBW銀行株指数は2020年9月以来の安値から反発した。

シカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー指数(VIX)は5日ぶりに低下し、17近辺。好決算を発表したアップルをはじめ大型ハイテク株も上昇。アップル株は4.7%高。

4月の米雇用統計によれば、雇用者数と賃金は共に伸びが前月から加速。労働市場の底堅さとインフレ圧力の兆候が示された。

イートロの米投資アナリスト、キャリー・コックス氏は「現在のところ、今回の統計は金融当局が米経済をまだ破壊していないことを示唆する新たな兆候だ」とし、「弱気筋にとって最も都合の良い論拠はリセッションが間近に迫っているというものだが、雇用のデータで実際に証拠を目にするまでそう主張するのは厳しいかもしれない」と述べた。

今回の雇用統計でもう1つ重要な点は、強いデータとなったことで連邦公開市場委員会(FOMC)が高水準の政策金利を長期間維持する公算が大きくなったほか、6月会合で11回連続となる利上げが実施される可能性もあることだ。

セントルイス連銀のブラード総裁は、インフレ率が下がるには政策金利がさらに引き上げられなくてはならないだろうと述べつつ、6月のFOMC会合でどのような行動を取るべきか決める上では、これから出てくるデータを待ちたいと話した。金融当局が著しい景気低迷を招くことなくインフレ率を目標の2%に戻し、経済をソフトランディング(軟着陸)させるのはなお可能だと考えているとも述べた。

FOMC会合に連動したスワップ契約では金利が若干上昇。9月までの政策金利据え置きと整合する水準となった。その後は年末までに少なくとも2回の0.25ポイント利下げを織り込んでいる。4日時点では一時、7月の利下げを織り込んでいた。

ラザードのチーフ市場ストラテジスト、ロナルド・テンプル氏は「今が利上げ停止の時だという決定的な確証をFOMCが期待しているとしたら、これはそのシグナルではない」と指摘。「500ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の利上げは影響を与えつつあるが、インフレに対して勝利宣言するには時期尚早だ」と述べた。

米国債

米国債相場は短期債を中心に下落。雇用統計が強い内容となったことで、利上げを続けるFOMCが近く方向転換するとの見方が後退した。

国債 直近値 前営業日比(bp) 変化率 米30年債利回り 3.75% 2.1 0.57% 米10年債利回り 3.44% 5.6 1.67% 米2年債利回り 3.91% 12.2 3.21% 米東部時間 16時52分

政策金利の変化に最も敏感な短期債の利回りが大きく上昇。2年債は一時15bp上昇して3.94%となった。10年債利回りも一時8bp上げた。

TDセキュリティーズの金利戦略グローバル責任者プリヤ・ミスラ氏は「利下げの織り込みはやや弱まるだろうが、雇用統計は景気の遅行指標であり、銀行は現在、融資基準を引き締めつつある」と指摘。「市場はこの雇用統計に目を通すだろうが、地銀問題の収束に向けた動きの方がより注目されている」と述べた。

外為

外国為替市場ではドルが主要通貨に対してまちまち。ブルームバーグのドル・スポット指数は雇用統計発表後に一時上昇したが、その後は下げに転じた。

為替 直近値 前営業日比 変化率 ブルームバーグ・ドル指数 1219.39 -2.47 -0.20% ドル/円 ¥134.84 ¥0.55 0.41% ユーロ/ドル $1.1019 $0.07 0.06% 米東部時間 16時52分

ドルは対円では上昇。一時1ドル=135円12銭を付けた。雇用統計を受けた米国債利回り上昇が手掛かりとなった。

原油

ニューヨーク原油先物相場は反発。ただ週間ベースでは今年最長となる3週連続の下落となった。需要軟化を巡る懸念が薄商いで増幅された。

米地銀問題の再燃やリセッションに向かっているとの懸念を背景に、今週の取引レンジは13ドルに及んだ。

現物市場では強さの兆しも見られ、こうした原油の売りは行き過ぎだった可能性も示唆される。英シェルのワエル・サワン最高経営責任者(CEO)は4日、市場は実際には「かなりタイトだ」と話した。

PVMオイル・アソシエーツのアナリスト、スティーブン・ブレノック氏は「強気になる根拠は十分にある。問題は石油トレーダーが気まぐれな集団であることだ」と指摘。「石油輸出国機構(OPEC)の減産やOPECプラス以外の産油国からの低調な供給、中国での明るい需要見通しが再び注目されるのは時間の問題に過ぎない」と述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物6月限は、前日比2.78ドル(4.1%)高の1バレル=71.34ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント7月限は2.80ドル高の75.30ドル。

金

ニューヨーク金相場は反落。米雇用統計が市場予想より強い内容となり、年内の利下げ観測が後退したことが背景。

米金融当局が年内に複数回の利下げを実施するとの期待は弱まりそうだ。銀行セクター混乱の中、米リセッション(景気後退)懸念で利下げ観測が高まったことから、金は3月初旬から10%余り上昇してきた。緩和的な金融政策は金のような利回りを生まない資産に恩恵となる傾向がある。

ブリオン・ボールトの調査責任者、エイドリアン・アッシュ氏は「金は先頭に立って米金融当局が言わんとすることの判断に努め、かつそれがどういう行動につながるのかを推し量ろうとしている」と指摘。「6月までの間には多くのデータが公表される」と述べた。

ワールド・ゴールド・カウンシル(WGC)のリポートによれば、中央銀行による金需要は1-3月(第1四半期)に急減速した。ただ、歴史的な高水準にはとどまっている。

ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物6月限は、前日比30.90ドル(1.5%)安の1オンス=2024.80ドルで終了。スポット価格は一時2.5%安の1999.61ドルを付けた。

