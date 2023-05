ＥＣＢ、インフレ目標達成時期はさらに後ずれ－専門家予測調査

欧州中央銀行(ECB)のインフレ目標達成時期はさらに後ずれしたと、専門家が予測した。

ECBが5日公表した四半期ごとに行う専門家予測調査では、長期的なインフレ率の見通しは2.1%で変わらなかったものの、2025年の予測は3カ月前の2.1%から2.2%に引き上げられた。一方、今年と来年については引き下げられた。

ECB Survey of Professional Forecasters Euro-area inflation Source: ECB

ECBは4日の政策判断で、今回の利上げサイクルで最小の0.25ポイント利上げを決定した。ただ、利上げはこれが最後ではないと強調した。

ECB、0.25ポイント利上げにペース減速-「停止しない」と総裁 (3)

ECB専門家予測調査の主な内容は以下の通り。

総合インフレ率は今年が平均5.6%、24年は2.6%、25年は2.2%となる見込み

コアインフレ率は長期で2%に落ち着くと予想、前回調査から変更なし コアインフレ率は今年の平均が4.9%、24年が2.8%、25年が2.3%と予想

今年の経済成長率見通しを引き上げ、その後2年間の予測を引き下げ

2023-25年の失業率予測は引き下げ

ECBの調査は3月31日から4月5日にかけて実施、58人の経済予測専門家から回答を得た

原題:ECB Survey Shows 2% Inflation Target Further Out of Reach(抜粋)

(この記事は一部に自動翻訳を利用しています)